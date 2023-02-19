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Украинские боевики выпустили 26 снарядов калибра 155 мм по Донецку

Семен Лавров
23:20 19.02.2023
Под огнем украинской артиллерии калибра 155 мм оказались Киевский и Петровский районы Донецка.
Украинские боевики выпустили 26 снарядов калибра 155 мм по Донецку
© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости
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Украинские боевики в период с 20:25 до 22:05 вели массированный артиллерийский обстрел Донецка. Об этом сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным СЦКК, удары по городу в этом временном промежутке наносились из населенных пунктов Тоненькое и Дальнее. Всего в течение одного часа и сорока минут националисты выпустили 26 снарядов натовского образца.

«20:25 - н.п. Тоненькое – г. Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм», - говорится в публикации центра.

Пострадал также Петровский район, по которому в сумме за это время попало 14 артиллерийских снарядов.

Ранее стало известно, что в результате дневных обстрелов столицы ДНР погибла женщина 1938 года рождения. Кроме того, как сообщили в представительстве, пострадали 12 человек. Огонь велся из того же Тоненького и из Авдеевки.

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