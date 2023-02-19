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Зеленский утвердил санкции в отношении 333 россиян

Ирина Елагина
22:51 19.02.2023
Помимо граждан России под украинские санкции попала Московская биржа ММВБ-РТС.
Зеленский утвердил санкции в отношении 333 россиян
© Фото: President Of Ukraine Keystone Press Agency Globallookpress
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о расширении списка россиян, попадающих под ограничительные меры на территории страны по решению Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В стоп-лист внесены 333 российских гражданина, в основном бизнесменов, а также Московская биржа ММВБ-РТС.

«Поддержать внесенные Службой безопасности Украины и Национальным банком Украины предложения по применению и внесению изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», - говорится в тексте документа, опубликованного на сайте официального интернет-представительства Зеленского.

Санкции предусматривают возможность изъятия активов на территории Украины и запрет на проведение торгово-экономических операций.
Санкции вводятся сроком на 10 лет.

Ранее сообщалось, что Украина обратилась к странам Запада с требованием включить в очередной пакет военной помощи кассетные бомбы, но генсек НАТО Йенс Столтенбрег на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о невозможности подобных поставок.

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