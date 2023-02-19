В стране и мире Зеленский утвердил санкции в отношении 333 россиян Ирина Елагина Помимо граждан России под украинские санкции попала Московская биржа ММВБ-РТС. © Фото: President Of Ukraine Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о расширении списка россиян, попадающих под ограничительные меры на территории страны по решению Совета национальной безопасности и обороны Украины. В стоп-лист внесены 333 российских гражданина, в основном бизнесменов, а также Московская биржа ММВБ-РТС. «Поддержать внесенные Службой безопасности Украины и Национальным банком Украины предложения по применению и внесению изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», - говорится в тексте документа, опубликованного на сайте официального интернет-представительства Зеленского. Санкции предусматривают возможность изъятия активов на территории Украины и запрет на проведение торгово-экономических операций.

Санкции вводятся сроком на 10 лет.



Ранее сообщалось, что Украина обратилась к странам Запада с требованием включить в очередной пакет военной помощи кассетные бомбы, но генсек НАТО Йенс Столтенбрег на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о невозможности подобных поставок. Экспертное мнение и аналитика