Посол США при ООН назвала «красной линией» возможное оказание Китаем военной помощи России

© Фото: Минобороны России

Посол США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что военная помощь России со стороны Китая станет «красной линией». Дипломат озвучила позицию США по этому вопросу в интервью телеканалу CNN - в силу значимости, стенограмма беседы опубликована на сайте Миссии США при ООН.

«Мы все хотим мира на Украине, и наше послание Китаю заключается в том, что Китай не должен делать ничего, что окажет смертоносную поддержку русским», - отметила Томас-Гринфилд

Дипломат подчеркнула, что США «приветствуют заявление Китая о том, что они хотят мира», так как Штаты хотят того же, «это то, к чему мы всегда стремимся в подобных ситуациях». Но оказание военной помощи России со стороны Китая политик назвала «неприемлемой», «это будет красная линия».

«Мы знаем, что должны продолжать общение — дипломатическое общение — с китайцами, чтобы мы могли гарантировать, что они понимают наши красные линии и не совершат ошибку, перейдя их», - заключила дипломат.

Напомним, что накануне Китай обратился к США, ЕС и НАТО с призывом начать мирные переговоры с Россией, чтобы вместе обсудить «сбалансированную архитектуру безопасности». Позицию Китая в СБ ООН озвучил постоянный представитель КНР при Всемирной организации Чжан Цзюнь.