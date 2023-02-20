В Екатеринбурге прошла финальная репетиция салюта в честь Дня защитников Отечества

Праздничный салют будет осуществлен из 76-мм раритетных пушек ЗИС-3, каждая из которых имеет уникальный опыт боевого применения в ходе сражений ВОВ.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Артиллерийские расчеты Центрального военного округа (ЦВО) на полигоне «Свердловский» провели финальную тренировку праздничного салюта, который прогремит над Екатеринбургом 23 февраля в честь Дня защитников Отечества.

Во время тренировочных занятий военнослужащие салютной батареи отработали синхронность и слаженность по подготовке орудий, пусковых установок и салютных зарядов к проведению стрельбы, заряжание орудий снарядами, выполнение военнослужащими салютных расчетов залпов из раритетных пушек ЗИС-3 и пусков фейерверочных изделий из салютных установок 2А85.

Синхронный залп в День защитника Отечества на праздничном салюте традиционно обеспечат шесть раритетных 76-мм противотанковых пушек ЗИС-3, которые были выпущены в 1942 году. Каждое из артиллерийских орудий имеет уникальный опыт боевого применения в ходе сражений Великой Отечественной войны.

76-мм дивизионная пушка ЗИС-3 - самое массовое орудие в истории мировой артиллерии. За простоту, послушность и надежность советские артиллеристы называли ее ласково - «Зося», а солдаты вермахта - «трещоткой» за высокую скорострельность и характерный звук выстрела.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов