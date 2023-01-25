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РИА Новости: силовики пресекли финансирование терактов СБУ в Херсонской области

Вадим Синицын
04:39 25.01.2023
Злоумышленники использовали для обналичивания финансовые учреждения нескольких стран. В их списке числятся Польша, Чехия и государства Прибалтики.
РИА Новости: силовики пресекли финансирование терактов СБУ в Херсонской области
© Фото: ФСБ РФ, РИА Новости
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Российские силовики перекрыли канал финансирования сотрудников СБУ, которые были причастны к организации терактов в Херсонской области. Финансовые средства шли от стран Запада через европейские банки.

Злоумышленники использовали для обналичивания финансовые учреждения нескольких стран. В их списке числятся Польша, Чехия и государства Прибалтики.

«Установлено, что для обналичивания денежных средств используются банковские карты и счета, физические владельцы которых находятся на территории стран Европы и Прибалтики, а также обезличенные банковские ячейки, арендованные в банках Польши и Чехии», - цитирует РИА Новости представителя силовых структур Херсонской области.

По данным источника, после реализации преступного замысла исполнитель получал деньги с помощью волонтерских организаций. Эти организации, в свою очередь, использовали гуманитарные коридоры, чтобы попасть в регион.

Сотрудники СБУ использовали так называемую «спящую агентуру», чтобы организовывать теракты и схроны с оружием, утверждает источник агентства. «Агентура» сообщает куратору о выполненном задании через спутниковую связь. Деньги за «заказы» исполнители получали через тайники, координаты которых передавались им в случае успешного выполнения задачи.

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