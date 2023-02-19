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Словакия собирается подарить Украине истребители, которые больше не летают

Игнат Далакян
20:14 19.02.2023
По словам главы Минобороны Словакии, в стране есть только четыре пилота, способные управлять МиГ-29.
Словакия собирается подарить Украине истребители, которые больше не летают
© Фото: MOD Russia via Globallookpress.com
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Имеющиеся в Словакии истребители МиГ-29 уже не будут летать, пилоты для них не готовятся, их складирование приводит к ненужным расходам, а дарение этих самолетов Украине не снизило бы обороноспособность республики. Об этом сообщило братиславское сетевое издание Teraz.

«Словацкие истребители МиГ-29 уже не летают, пилоты для них не готовятся, их складирование требует расходов. Дарение этих самолетов Украине не снизило бы обороноспособность республики», - цитирует РИА Новости статью издания.

Согласно словам главы словацкого оборонного ведомства, Ярослава Надя, 50-60% стоимости истребителей было бы компенсировано Словакии посредством европейских мировых механизмов. Глава Минобороны Словакии также пообещал, что сначала вопрос о передаче киевскому режиму истребителей будет обсуждаться в парламенте страны.

Кроме того, согласно словам Ярослава Надя, в Военно-воздушных силах Словакии есть только четыре пилота, которые могут управлять МиГ-29, а подготовка новых летчиков была прекращена.

Ранее Минобороны Великобритании сообщило, что Украина получит истребители только после окончания боевых действий. По словам министра обороны Британии Бена Уоллеса, должно пройти не менее полугода, прежде чем Киеву будут переданы истребители.

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