Семь человек получили ранения в результате обстрела Донецка

Согласно сообщению мэра Донецка, в частности, произошло попадание по детскому саду Ворошиловского района города.

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Семь человек получили ранения в результате обстрела украинских боевиков Ворошиловского района Донецка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«По предварительной информации, в результате карательного обстрела Ворошиловского района получили ранения 7 человек. Анкетные данные уточняются», - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.

Кроме того, по сообщению мэра Донецка, произошло прямое попадание по зданию детского сада, в результате чего все стекла оказались выбиты.

Напомним, сегодня украинские боевики нанесли удар по жилым кварталам Донецка. Как сообщило представительства ДНР в СЦКК, националисты выпустили 40 ракет за две минуты из РСЗО по Ворошиловскому и Киевскому районам города.