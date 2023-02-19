Посольство РФ в Нидерландах перешло на особый режим из-за уменьшения численности дипломатов

Российская дипмиссия в Нидерландах изменила режим работы в связи с решением властей королевства.

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Российское посольство в Гааге изменило порядок работы с заявителями по предварительной записи из-за решения МИД Нидерландов о сокращении персонала российской дипмиссии в королевстве. О новом режиме работы сообщил сайт посольства.

«Прием посетителей по оформленным ранее записям (кроме выдачи паспортов и водительских удостоверений) осуществляться не будет», — отметили в посольстве.

Помимо этого, на время прекращен прием без предварительной записи по пенсионным вопросам и оформлению свидетельств на возвращение в Россию.

В дипмиссии отметили, что «сожалеют о временных неудобствах, вызванных недружественными действиями властей Нидерландов».

Ранее сообщалось, что в Нидерландах приняли решение о высылке порядка десяти российских дипломатов. Предлогом для их удаления за пределы королевства стали якобы подозрения в том, что «Москва отправляет сотрудников разведки в качестве дипломатов».