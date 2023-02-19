В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Посольство РФ в Нидерландах перешло на особый режим из-за уменьшения численности дипломатов

Ирина Елагина
16:57 19.02.2023
Российская дипмиссия в Нидерландах изменила режим работы в связи с решением властей королевства.
Посольство РФ в Нидерландах перешло на особый режим из-за уменьшения численности дипломатов
© Фото: Алексей Витвицкий, РИА Новости
Читайте нас на:

Российское посольство в Гааге изменило порядок работы с заявителями по предварительной записи из-за решения МИД Нидерландов о сокращении персонала российской дипмиссии в королевстве. О новом режиме работы сообщил сайт посольства.

«Прием посетителей по оформленным ранее записям (кроме выдачи паспортов и водительских удостоверений) осуществляться не будет», — отметили в посольстве.

Помимо этого, на время прекращен прием без предварительной записи по пенсионным вопросам и оформлению свидетельств на возвращение в Россию.

В дипмиссии отметили, что «сожалеют о временных неудобствах, вызванных недружественными действиями властей Нидерландов».

Ранее сообщалось, что в Нидерландах приняли решение о высылке порядка десяти российских дипломатов. Предлогом для их удаления за пределы королевства стали якобы подозрения в том, что «Москва отправляет сотрудников разведки в качестве дипломатов».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:44 В стране и мире
Видео
Пожарные приступили к тушению горящего здания прокуратуры в Донецке
16:27 В стране и мире
Видео
Уничтоженные авто и ракета в земле: новые кадры последствий удара националистов по Донецку
16:06 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры с места попадания снарядов украинских боевиков по Донецку
15:06 Армия
Видео
В Минобороны РФ сообщили об уничтожении вражеской САУ Krab польского производства
14:25 В стране и мире
Песков: Путин в послании уделит внимание спецоперации
Популярное
Видео
«Шапку вы носите как Соловей-разбойник»: Путин пошутил над характером Миллера
Видео
Опубликованы кадры первого за 29 лет неудачного пуска японской ракеты
Видео
Обломки «Титаника» на расстоянии вытянутой руки впервые показали на видео
Видео
Драка футболистов «Шинника» и «Миная» попала на видео
В Роскосмосе показали спутниковые снимки разрушенной Турции
Супруга Костомарова рассказала, что пневмония мужа началась с обычного кашля
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.