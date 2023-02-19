Пожарные приступили к тушению горящего здания прокуратуры в Донецке

Пожарные службы приступили к тушению здания прокуратуры Донецка, которое загорелось в результате обстрела украинскими боевиками города из РСЗО.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Пожарные службы Донецка приступили к тушению пожаров в городе, к которым привели обстрелы украинских боевиков из РСЗО.

Так, на видео можно увидеть здание прокуратуры, которое также стало одной из целей националистов. Пожарники занимаются ликвидацией последствий вражеских атак.

Ранее мы показывали, к чему привели вражеские ракетные удары по центру Донецка. Уничтожены автомобили, здания рынка в центре города, а также снаряд украинских боевиков упал прямо на одну из улиц города.