В стране и мире Опубликованы кадры с места попадания снарядов украинских боевиков по Донецку Игнат Далакян На кадрах видно, как с места попадания вражеской ракеты поднимаются клубы дыма. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Опубликованы кадры последствий удара украинскими боевиками по Донецку. Националисты выпустили 40 ракет по Киевскому и Ворошиловскому районам города. На видео видно, как к небу поднимаются клубы дыма с места попадания вражеских снарядов. Напомним, что представительство Донецкой Народной Республики сегодня сообщило об атаке украинских националистов по Донецку из РСЗО. Согласно сообщению, вражеские ракеты были выпущены из населенного пункта Ласточкино по Киевскому и Ворошиловскому району города. Экспертное мнение и аналитика