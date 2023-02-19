Украинские боевики обстреляли Донецк и Ясиноватую 16 снарядами «натовского» калибра

Обстрелы начались в 00:25 и производились из населенных пунктов Тоненькое и Авдеевка.

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Украинские националисты нанесли удары по Донецку. Сообщается, что под обстрел попали два района города - Киевский и Куйбышевский. Националисты выпустили четыре снаряда «натовского» калибра.

Удары были нанесены в 01:06 из населенного пункта Тоненькое. Информацию приводит Представительство Донецкой республике в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины).

«01:06 - н.п. Тоненькое - г. Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм», - сообщили в представительстве ДНР.

До этого, начиная с 00:25, неонацисты выпустили по Киевскому району Донецка еще семь снарядов калибра 155 миллиметров. Также они обстреляли Ясиноватский район из Авдеевки, выпустив по нему пять снарядов в 00:45.

Немногим ранее оставленная националистами взрывчатка ранила подростка в Донецке. приводятся сведения, что он наступил на взрывоопасный предмет.