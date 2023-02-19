В Донецке подростка ранила взрывчатка, оставленная националистами
Инцидент произошел в Петровском районе.
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В Петровском районе Донецка пострадал подросток, наступивший на взрывоопасный предмет. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
«В результате подрыва на ВОП по ул. Алябьева 20/3 получил ранение парень-подросток 2010 г.р.», - говорится в сообщении.
Украинские националисты регулярно ведут обстрелы населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Так, недавно боевики ударили по Волновахе, в результате чего были ранены две мирные жительницы.