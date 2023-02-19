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В Минобороны РФ сообщили об уничтожении вражеской САУ Krab польского производства

15:06 19.02.2023
Согласно заявлению МО РФ, в результате наступательных действий ВС РФ, в частности, также было уничтожено за сутки до 250-ти украинских военнослужащих.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: уничтожили сау Екатерина Аверьянова ТРК Звезда
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Министерство обороны России сообщило об уничтожении самоходной артиллерийской установки Krab польского производства подразделениями «Южной» группировки войск ВС РФ. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«На Донецком направлении в ходе продолжения наступательных действий подразделений "Южной" группировки войск за сутки уничтожено до 250-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства», - заявил представитель МО РФ.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации заявило, что военнослужащие Вооруженных сил России освободили населенный пункт Гряниковка Харьковской области. Освобождение осуществили подразделения «Западной» группировки войск в результате наступательных действий на Купянском направлении.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов

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