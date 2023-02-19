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В ЛНР обнаружили оставленный украинскими боевиками тайник

Игнат Далакян
15:35 19.02.2023
На месте были обнаружены боеприпасы советского и натовского образца, а также гранатомет иностранного производства.
В ЛНР обнаружили оставленный украинскими боевиками тайник
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
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Сотрудники Росгвардии совместно с Федеральной службой безопасности России обнаружили схрон с боеприпасами и оружием в одном из освобожденных населенных пунктов Луганской Народной Республики.

Проверки проходили в Славяносербском районе, где сотрудники ФСБ РФ и Росгвардии нашли в одном из брошенных домов оружие и боеприпасы, которые были оставлены украинскими боевиками при отступлении.

«Нам сегодня была поставлена задача - проверить места, где находились ВСУшники. Проверили, и сразу стало ясно, что они здесь были. Паек был, (были и - при. ред.) хорошо оборудованные места для сна. Видно, что их здесь было до взвода», - цитирует РИА Новости сотрудника Росгвардии.

Как рассказывает военнослужащий, схрон был обнаружен в результате проверок прилегающих строений на данном участке. Согласно его словам, такая практика оставления оружия и боеприпасов является обыденной для отступающих боевиков украинских войск.

В тайнике оказались две противотанковые мины, выстрелы под РПГ, боеприпасы для подствольного гранатомета натовского образца, сам гранатомет и патроны калибра 5.45.

По рассказу росгвардейца, обнаруженные боеприпасы будут переданы сотрудникам Министерства внутренних дел ЛНР на хранение, а непригодные для перемещения боеприпасы будут уничтожены при помощи подрыва саперами Росгвардии.

Ранее в тайник со взрывчаткой был обнаружен в населенном пункте Рубежное Луганской Народной Республики. Сотрудники Росгвардии и МВД ЛНР извлекли из гаража гранатомет РПГ-22, 11 выстрелов к СПГ-9 и другие боеприпасы.

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