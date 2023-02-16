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Схрон со взрывчаткой обнаружен в заброшенном гараже Рубежного в ЛНР

Игнат Далакян
17:24 16.02.2023
В обнаруженном тайнике оказались гранатомет РПГ-22, 11 выстрелов к СПГ-9 и другие боеприпасы.
© Видео: МВД ЛНР © Фото: МВД ЛНР
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В Рубежном Луганской Народной Республики спецслужбы МВД ЛНР и Росгвардия обнаружили в заброшенном гараже тайник со взрывчаткой. Об этом сообщил центр общественных связей Министерства внутренних дел ЛНР.

Оперативники МВД ЛНР при поддержке Росгвардии извлекли из гаража гранатомет РПГ-22, 11 выстрелов к СПГ-9, противопехотную осколочную мину МОН-90, семь тротиловых шашек общим весом 2 100 г и 1 480 патронов различного калибра.

В ведомстве региона добавили, что проводится проверка.

Ранее сотрудники Министерства внутренних дел России обнаружили в различных районах Херсонской области тайники с боеприпасами. Найденные снаряды были уничтожены специалистами одним контролируемым взрывом.

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