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Возвращение президента Франции Эммануэля Макрона в страну с Мюнхенской конференции по безопасности вызвало насмешки и критику соотечественников. Причиной раздражения стали двоякие высказывания Макрона по русскому вопросу.

«Вернувшись из Мюнхена, Макрон говорит прямо противоположное тому, что он там заявил: "не громите Россию" и так далее», - написал, например, в Twitter экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо.

По мнению политика, французский президент «совершенно не в себе», что чревато осложнениями для всего населения Франции.

«Он втягивает нас через НАТО и ЕС в безумное воинственное подчинение», — подчеркнул Филиппо.

Напомним, что накануне читатели газеты Le Figaro раскритиковали выступление Макрона в Мюнхене и посоветовали самому отправиться в окопы на Украине, раз этого так хочется союзникам по НАТО, и напомнили, что это не входит в национальные интересы Франции, в основе которых лежат принципы свободы, равенства и братства.