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МО РФ: высокоточными ракетами морского базирования уничтожен пункт дислокации БПЛА и склад боеприпасов ВСУ

15:01 19.02.2023
Пункт дислокации 383-го полка беспилотных летательных аппаратов ВСУ располагался в районе города Хмельницкий.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Российские Вооруженные силы с помощью высокоточных ракет морского базирования уничтожили поражен пункт дислокации 383-го полка беспилотных летательных аппаратов ВСУ, который располагался в районе города Хмельницкий. Также был уничтожен склад артиллерийских боеприпасов под Гречанами Хмельницкой области. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

За сутки армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок ВС РФ поразили 92 артиллерийских подразделения украинских боевиков, живую силу и технику в 118 районах.

С начала проведения специальной военной операции было уничтожено 4144 украинских орудия полевой артиллерии и 3178 беспилотных летательных аппаратов, добавил Конашенков.

Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении склада боеприпасов 72-й механизированной бригады украинских боевиков в районе Угледара. Также в районе данного населенного пункта было нанесено поражение живой силе и технике противника.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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