МО РФ: под Угледаром уничтожен склад боеприпасов украинских боевиков

Также оперативно-тактическая авиация и артиллерия нанесла огневое поражение живой силе и технике противника в ДНР и Запорожской области.

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда

Российская оперативно-тактическая авиация и артиллерия уничтожила склад боеприпасов 72-й механизированной бригады украинских боевиков в районе населенного пункта Угледар в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

В районе данного населенного пункта, а также под Пречистовкой в ДНР и Полтавкой в Запорожской области было нанесено огневое поражение живой силе и технике противника. Потери врага - более 50 украинских националистов убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, два пикапа и одна гаубица Д-20.

Ранее Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по предприятиям, которые снабжали топливом украинские войска. В результате было нарушено снабжение противника топливом. Также сокращены возможности Украины по производству взрывчатки, пороха и твердого ракетного топлива.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов