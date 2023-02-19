Весь спектр отношений: на что обратили внимание Путин и Лукашенко на переговорах

По словам российского лидера, Белоруссия, как и наша страна, смогла сохранить советское наследие и на его основе развила свою промышленность и технологии.

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Вопросы военного сотрудничества президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в очередной раз обсуждают именно в Москве. И эта встреча лидеров двух стран и целого Союзного государства проходит накануне послания Путина к федеральному собранию после ее начала. В Ново-Огарево как всегда радушный прием.

Разговор между президентами прошел как всегда по всему спектру отношений России и Белоруссии. Прежде всего, это вопросы безопасности и военного сотрудничества, но основа всего - экономика! Владимир Путин отметил, что Белоруссия, как и наша страна, смогла сохранить советское наследие и на его основе развила свою промышленность и технологии. Теперь они являются знаком качества в мире.

«Благодаря вашим усилиям за последние десятилетия очень многое в Белоруссии сохранено того, что еще досталось от Советского Союза, и получило позитивное развитие, и результатами этого развития мы вместе можем сегодня воспользоваться. Более того, объединяя усилия, мы создаем некую синергию: с одной стороны, ваши возможности в сфере промышленности, а с другой стороны - потребности нашего рынка и дополнительные усилия со стороны российских предприятий, инженеров, даже научной школы. Все это складывается очень эффективно по некоторым отраслям, и мы надеемся на то, что даст хороший результат - как для Белоруссии, так и для России», - отметил российский лидер.

В прошлом году товарооборот между странами был беспрецедентно высоким и составил более 43 миллиардов долларов. Идет активная совместная работа в сфере микроэлектроники. Александр Лукашенко отметил, что усиливающееся западное давление не сработало, и лучшие специалисты не уехали. Подтверждая свои слова, он вспомнил IT - одну из важнейших отраслей, и в Белоруссии в ней заключаются многомиллионные контракты.

«Что приятно меня удивило - посол мне по дороге докладывал, - что ваши компании на более 300 миллионов долларов заказали у наших айтишников продукта, заплатили более 300 миллионов долларов. Все кричали: вот из Белоруссии разбежались, из России ушли и прочее. Только у Белоруссии заказали из России на триста миллионов и заплатили! А если взять российских айтишников - там несколько миллиардов долларов. Так что даже здесь «миролюбивым» в кавычках странам не удалось нас так зажать, что лучшие умы, как они говорили, сбежали из наших стран. Значит, импортозамещение все-таки продвигается», - добавил президент Белоруссии.

Александр Лукашенко подчеркивает, что свои обязательства в сфере обороны и безопасности Минск выполнил на все 100% и даже больше. Белоруссия успешно присоединилась к российскому авиастроению. И сейчас готова вместе с Россией производить боевые самолеты. При поддержке Москвы возможна сборка штурмовиков - речь о проверенных в боях Су-25. Всему миру они демонстрируют свою надежность, достигая и поражая цели в зоне спецоперации.

Какие еще отрасли промышленности обсуждали президенты двух стран, и каким образом на отношения РФ и Белоруссии влияет ситуация на Украине - смотрите в сюжете Алексея Кошкина для программы «Главное с Ольгой Беловой».