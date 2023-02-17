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Лукашенко назвал беспрецедентным объем торговли с Россией в 2022 году

Ирина Елагина
16:07 17.02.2023
Белорусский президент на встрече с Владимиром Путиным отметил укрепление сотрудничества двух стран в торговой сфере.
Лукашенко назвал беспрецедентным объем торговли с Россией в 2022 году
© Фото: ТК "Звезда"
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Торгово-экономические отношения России и Белоруссии успешно развиваются и показывают рекордные результаты. Информация об этом прозвучала на встрече президентов двух стран Владимира Путина и  Александра Лукашенко 17 февраля.

«Оборот товарами и услугами у нас в прошлом году беспрецедентный - 50 миллиардов долларов. Около 44 миллиардов - товарами и плюс еще услуги», - заявил Лукашенко.

Белорусский лидер особо отметил сотрудничество в сфере высоких технологий и сообщил, что российские компании с января по декабрь 2022 года заказали у белорусских IT-компаний продукции на сумму свыше 300 млн долларов.

Ранее сообщалось, что сегодня президенты двух стран проводят переговоры в государственной резиденции в Ново-Огарево.

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