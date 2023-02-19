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Канада отказалась от поисков сбитого воздушного объекта

Анастасия Бобылева
01:38 19.02.2023
Обломки не обнаружили в зоне наиболее вероятного местонахождения, и от поисков решили отказаться.
Канада отказалась от поисков сбитого воздушного объекта
© Фото: Liang Sen Xinhua Globallookpress
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Канада прекратит поиски сбитого над провинцией Юкон воздушного объекта. Об этом сообщила королевская конная полиция, подчеркнув, что зона наиболее вероятного местонахождения уже была проверена.

«Королевская канадская конная полиция решила прекратить в Юконе поиски воздушного объекта, который был сбит 11 февраля», - цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Отмечается, что в прочесанной зоне обломки не были найдены. Канадские власти и ранее утверждали, что шансы обнаружить сбитый объект невелики, так как площадь предполагаемого места падения оценивается в три тысячи квадратных километров, и все это - лесистая, гористая и заснеженная местность, что значительно затрудняет поиски.

Летающий объект был сбит 11 февраля над территорией Юкон. Это было сделано при помощи американских истребителей F-22.

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