Дипломат отметила, что Франция является членом Североатлантического альянса, который, в свою очередь, во всех документах указывал Москву как противника.

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что страна никогда не хотела разгрома РФ. По словам дипломата, Франция является членом Североатлантического альянса, который, в свою очередь, во всех документах указывал Москву как противника. Захарова предположила, что Париж мог сопротивляться этому, но ничего не сделал и выразил солидарность с НАТО.

«Поставки оружия на фоне заявлений о недопустимости победы России не оставляют иного логического вывода, кроме одного - нам хотят поражения. Перехотят», - написала дипломат у себя в Telegram.

Напомним, в интервью изданию Le Journal du Dimanche Макрон заявил, что Франция никогда не выступала и не будет выступать за разгром России. По данным газеты, за разгром России активно выступают страны Восточной Европы, которые являются членами НАТО и Европейского союза.