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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания The Bell*

Вероника Волосунова
11:36 19.02.2023
Теперь сайт не будет открываться на территории России.
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания The Bell*
© Фото: Paul Chiasson, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Роскомнадзор ограничил на территории РФ доступ к сайту интернет-издания The Bell*, которое писало о бизнес-новостях. Об этом следует из информации на сайте сервиса ведомства для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов в интернете.

Напомним, основатель издания Елизавета Осетинская была признана иноагентом в апреле 2022 года.**До этого список иноагентов пополнили Земфира*, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков* и политолог Аббас Галлямов*.

Ранее в ЕС заявили об активной поддержке российских СМИ-иноагентов. Правда, Боррель, являющийся верховным представителем Евросоюза, не уточнил, какими мерами. 

* СМИ, выполняющее функции иноагента в России.

** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

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