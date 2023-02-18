Выживший в крушении вертолета на Сахалине мужчина перенес операцию

© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

В Министерстве здравоохранения Сахалинской области сообщили, что мужчину, который выжил при крушении вертолета, прооперировали. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

«Мужчине, которого в пятницу госпитализировали после аварии вертолета на Сахалине, провели операцию. В настоящее время медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое, пациент находится под наблюдением врачей», - сообщили в ведомстве РИА Новости.

Напомним, 17 февраля вертолет Robinson 44 совершил жесткую посадку вблизи Южно-Сахалинска недалеко от Красной горы. В результате трагедии погибли два человека - пилот и пассажир. Еще один человек госпитализирован. Следствие называет две основные причины крушения - техническую неисправность судна и нарушение правил пилотирования.