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Опубликованы кадры превращения обычного коптера в боевой в зоне СВО

Игорь Лапик
Вероника Волосунова
09:13 18.02.2023
От момента, как к квадрокоптеру подвешивается граната и выдергивается чека до уничтожения вражеских позиций.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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В зоне СВО подтвердили эффективность использования беспилотных летательных аппаратов. Наш корреспондент Игорь Лапик на передовой наблюдал за  превращением обычного квадракоптера в боевой и отследил путь до цели.   

К квадрокоптеру подвешивается граната, затем выдергивается чека и он удаляется в сторону вражеских позиций. Через пару минут аппарат уже зависает над выбранной целью и производит сброс прямо в окоп украинских националистов. Дрон возвращается, перезаряжается и снова сброс. Теперь после меткого попадания в окопе что-то воспламеняется. Скорее всего сдетонировал боекомплект.

Как рассказал командир 1 батальона 2 армейского корпуса с Позывным «Самарканд», за основу взяли ВОГ-17 от АГС «Пламя». Конструкцию немного модернизировали: сделали крепление на обычный саморез, прикрутили крышку, накрутили хвостовик, добавили минный универсальный взрыватель. Остается только выдернуть шпильку и коптер готов к боевому полету.   

Квадрокоптеры бывают разные. Например, есть с мощным зумом, который увеличивает изображение в 200 раз. 

«Преимущество в нем, что сильно далеко летать не надо. Над собой взлетел, включил зум и наблюдаешь. Меньше вероятность того, что противник его посадит на своей стороне... работаешь издалека, если не видишь разрывов. Включил тепляк, вспышку теплую будет видно», - добавил Позывной «Самарканд», командир 1 батальона 2 армейского корпуса.

Для использования в боевых действиях квадрокоптеры обычно перепрошивают – меняют внутренние настройки. Так противник не сможет определить точку взлета и нанести удар по оператору.

Ранее в МО показали кадры, как десантники посадили квадрокоптер боевиков с помощью противодронового ружья, которое позволяет «отключать» аппараты противника на расстоянии в один-два километра.

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