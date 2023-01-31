Американский ветеран посоветовал украинцам перейти на сторону России
Украинцам незачем воевать с Россией, так как войну разжигают НАТО и США, и эта битва уже проиграна. Американский ветеран, писатель Ноктис Дрейвен обратился с призывом к украинцам в Twitter. Об этом сообщил RT.
«Вы сражаетесь против России - вы умираете, вы не хотите участвовать в развязанной НАТО и Америкой прокси войне, которая, как вы знаете, проиграна», - написал автор в своем блоге.
Публикация появилась на фоне сообщений о бесчинствах украинских призывных комиссий и судов, выносящих приговоры с лишением свободы за уклонение от мобилизации - ее действие киевский режим продлил до 19 февраля 2023 года.
«Ваше собственное правительство сажает вас в тюрьму или казнит», - прокомментировал эксперт.
По мнению Дрейвена, «в сложившейся ситуации украинским мужчинам лучше перейти на сторону России».
Ранее сообщалось, что обозреватель турецкого издания Sabah привел данные ученых о том, что все американские военные кампании - от Вьетнама и Афганистана до Сирии и Ирака - закончились поражением, и с таким результатом закончится вмешательство США в конфликт на Украине.