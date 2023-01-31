Ноктис Дрейвен обратился к украинцам отказаться от участия в войне, которую развязывает НАТО и США.

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Украинцам незачем воевать с Россией, так как войну разжигают НАТО и США, и эта битва уже проиграна. Американский ветеран, писатель Ноктис Дрейвен обратился с призывом к украинцам в Twitter. Об этом сообщил RT.

«Вы сражаетесь против России - вы умираете, вы не хотите участвовать в развязанной НАТО и Америкой прокси войне, которая, как вы знаете, проиграна», - написал автор в своем блоге.

Публикация появилась на фоне сообщений о бесчинствах украинских призывных комиссий и судов, выносящих приговоры с лишением свободы за уклонение от мобилизации - ее действие киевский режим продлил до 19 февраля 2023 года.

«Ваше собственное правительство сажает вас в тюрьму или казнит», - прокомментировал эксперт.

По мнению Дрейвена, «в сложившейся ситуации украинским мужчинам лучше перейти на сторону России».

Ранее сообщалось, что обозреватель турецкого издания Sabah привел данные ученых о том, что все американские военные кампании - от Вьетнама и Афганистана до Сирии и Ирака - закончились поражением, и с таким результатом закончится вмешательство США в конфликт на Украине.