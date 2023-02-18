Ван И заявил, что политика США в отношении Китая абсурдна

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Член Политбюро и глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая Ван И назвал абсурдной политику США в отношении Пекина. Так он прокомментировал недавнее происшествие с китайским аэростатом, который обнаружили и сбили в воздушном пространстве Соединенных Штатов.

Он отметил, что уничтожение метеорологического воздушного шара является признаком «предистеричного состояния», и пояснил, что аэростат отклонился от курса «в силу форс-мажорных обстоятельств». По его словам, Вашингтон зря поднял шум из-за происшествия.

«Американская сторона, пренебрегая фактами, злоупотребила военной силой», - подчеркнул Ван И, его цитирует ТАСС.

Он рассказал, что Пекин призвал США проявлять здравомыслие в нештатных ситуациях, так как в данном случае Штаты руководствовались предрассудками, доведенными до абсурда.