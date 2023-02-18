В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ван И заявил, что политика США в отношении Китая абсурдна

Анастасия Бобылева
05:54 18.02.2023
Он подчеркнул, что уничтожение китайского метеорологического аэростата являются признаком «предистеричного состояния» страны.
Ван И заявил, что политика США в отношении Китая абсурдна
© Фото: Li Rui XinHua Globallookpress
Читайте нас на:

Член Политбюро и глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая Ван И назвал абсурдной политику США в отношении Пекина. Так он прокомментировал недавнее происшествие с китайским аэростатом, который обнаружили и сбили в воздушном пространстве Соединенных Штатов.

Он отметил, что уничтожение метеорологического воздушного шара является признаком «предистеричного состояния», и пояснил, что аэростат отклонился от курса «в силу форс-мажорных обстоятельств». По его словам, Вашингтон зря поднял шум из-за происшествия.

«Американская сторона, пренебрегая фактами, злоупотребила военной силой», - подчеркнул Ван И, его цитирует ТАСС.

Он рассказал, что Пекин призвал США проявлять здравомыслие в нештатных ситуациях, так как в данном случае Штаты руководствовались предрассудками, доведенными до абсурда.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:50 В стране и мире
Полянский заявил, что РФ будет добиваться международного расследования подрывов на «Северных потоках»
21:18 В стране и мире
Более 600 тысяч жителей ДНР получили паспорта РФ
17:14 В стране и мире
Видео
Зампред комитета ГД Свинцов рассказал, как полиция сможет идентифицировать личность смартфоном
16:21 В стране и мире
Видео
Юлия Шойгу открыла курс МЧС РФ по помощи людям в трудной ситуации
15:17 В стране и мире
Видео
Путин и Лукашенко начали переговоры в резиденции Ново-Огарево
Популярное
Видео
«Шапку вы носите как Соловей-разбойник»: Путин пошутил над характером Миллера
Видео
Опубликованы кадры первого за 29 лет неудачного пуска японской ракеты
Видео
Обломки «Титаника» на расстоянии вытянутой руки впервые показали на видео
Видео
Драка футболистов «Шинника» и «Миная» попала на видео
В Роскосмосе показали спутниковые снимки разрушенной Турции
Супруга Костомарова рассказала, что пневмония мужа началась с обычного кашля
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.