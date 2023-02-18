Херш назвал «самоубийством» мысли США о том, что Украина способна победить Россию

Журналист считает, что американские власти поступили глупо, не дав гарантий России, что Украина не будет принята в НАТО. Также он высмеял позицию США, что Киев сможет победить Москву.

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Американский журналист и автор множества расследований о преступлениях США, в том числе и об их причастности к подрывам на газопроводах «Северный поток» в Балтийском море Сеймур Херш заявил, что Вашингтон имел самоубийственное мнение, когда считал, что Украина сможет победить Россию в нынешнем конфликте. Об этом он рассказал в опубликованной беседе со СМИ Consortium News CN Live!.

«Нам надо было прийти к договоренности. Глупо было не заверить российское правительство сразу же, что мы не заинтересованы в принятии Украины в НАТО. НАТО в любом случае не хотела видеть Украину в своем составе из-за коррупции. Было совершено так много ошибок», - сказал Херш.

По его мнению, российская военная спецоперация не началась без повода. Также самой агрессивной страной в мире он назвал США. Вместе с тем, в своем расследовании Херш назвал главных заговорщиков произошедшего 26 сентября 2022 года теракта с российскими газопроводами.

План диверсии был разработан замгоссекретаря США Викторией Нуланд, советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном, госсекретарем Энтони Блинкеном и самим президентом США Джо Байденом. Также были задействованы ЦРУ, Объединенный комитет начальников штабов, Госдепартамент и Казначейство.

Ранее Сеймур Херш отметил, что подорванные Байденом «Северные потоки», - величайшая глупость. Поясняя, он сказал, что сделанные Штатами эти подрывы «сыграют на руку» Китаю, так как сближают его с Евросоюзом.