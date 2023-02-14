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Херш заявил, что подорванные Байденом «Северные потоки», - величайшая глупость

Марина Крижановская
05:10 14.02.2023
Американский журналист утверждает, что этот инцидент теперь усиливает положение Китая в в отношении стран ЕС.
Херш заявил, что подорванные Байденом «Северные потоки», - величайшая глупость
© Фото: Danish Defense Ministry XinHua Globallookpress
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Журналист, сделавший сенсацию из раскрытия интересантов и исполнителей диверсий на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» Сеймур Херш заявил, что США таким образом «выстрелили себе в ногу». Поясняя, он сказал, что эти сделанные Штатами подрывы «сыграют на руку» Китаю, так как сближают его с Евросоюзом.

«Теперь Европа будет более зависеть от возобновляемых источников энергии. А Китай достиг большого прогресса в этом направлении. Туда уже ездил канцлер Германии Олаф Шольц, туда собирается президент Франции Эмманюэль Макрон. Это можно назвать выстрелом в ногу. Это невообразимо глупо, это невероятно, это преступно. Это поразительный уровень глупости Белого дома и президента», - приводит его слова ТАСС.

Продолжая критику, Херш подчеркнул: президент США желает войну, добавив, что «он хочет показать, что Россия ослабнет, считает, что это хорошо для США в политическом смысле».

Ранее Сеймур Херш сказал, что атака на «Северные потоки» планировалась с использованием подлодки. По словам журналиста, ВМС США заложили бомбы под «Северным потоком» во время учений НАТО Baltops, а привели в действие взрывные устройства норвежцы. Херш отметил, что 26 сентября 2022 года самолет ВМС Норвегии сбросил гидроакустический буй, который активизировал взрывчатку.

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