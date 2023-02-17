Российские истребители нанесли удар по военным объектам боевиков
Ранее экипажи Су-35С и Су-30СМ уничтожили вражеский самолет в зоне спецоперации.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Многоцелевые истребители Су-35С уничтожают военные объекты украинских боевиков в зоне спецоперации. МО РФ опубликовало кадры их боевых вылетов.
В ходе выполнения боевых задач экипажи истребителей отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении ударов по военным объектам и технике националистов.
Полеты выполнялись с подвешенными ракетами различного класса.
Ранее российские летчики уничтожили вражеский самолет в зоне СВО. Он был обнаружен в ходе боевых вылетов самолетов Су-30СМ и Су-35С.
Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов