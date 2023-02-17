Российские истребители нанесли удар по военным объектам боевиков

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Многоцелевые истребители Су-35С уничтожают военные объекты украинских боевиков в зоне спецоперации. МО РФ опубликовало кадры их боевых вылетов.

В ходе выполнения боевых задач экипажи истребителей отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении ударов по военным объектам и технике националистов.

Полеты выполнялись с подвешенными ракетами различного класса.

Ранее российские летчики уничтожили вражеский самолет в зоне СВО. Он был обнаружен в ходе боевых вылетов самолетов Су-30СМ и Су-35С.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов