Высота сугробов в Москве впервые за зиму увеличится до 40 см к 20 февраля

Снегопад начнется в субботу вечером и окончится утром в понедельник.

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В Гидрометцентре России предупредили о росте сугробов в Москве. Так, к утру понедельника ожидается увеличение высоты снежного покрова до 40 сантиметров.

Снег будет идти с вечера субботы и до утра понедельника. Об этом рассказал РИА Новости научный руководитель Роман Вильфанд.

«Ожидается длительный снегопад с вечера субботы до утра понедельника, к этому времени прогнозируется максимальная высота снега за весь зимний период, она превысит 40 сантиметров», - приводит его слова агентство.

Ранее Вильфанд предупреждал об относительно теплой погоде в Москве на 14 февраля. Он сообщал, что температура и ночью, и днем будет одинаковая:от нуля до минус пяти градусов, что выше нормы примерно на три градуса.