Вильфанд: на день святого Валентина ожидается мороз и снег

Научный руководитель Росгидрометцентра заявил, что в день святого Валентина в Москве ожидается погода до минус пяти градусов и снегопад.

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Относительно теплая для зимы погода с осадками ожидается в Москве в день святого Валентина. Об этом заявил научный руководитель Росгидрометрцентра Роман Вильфанд.

«Во вторник температура будет и ночью, и днем одинаковая: 0 - минус 5. Температура будет выше нормы, на 3 градуса примерно. Погода будет умеренно теплая, но снег», - приводит его слова РИА Новости.

Из-за этого ожидается увеличение высоты сугробов на четыре сантиметра.

Напомним, что в субботу в российской столице в связи с метелью был введен желтый уровень погодной опасности. Причиной для этого также послужило увеличение скорости порывов ветра и обледенения.