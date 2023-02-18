Расчеты «Торнадо-Г» ударили по позициям противника в зоне СВО: кадры
Реактивные системы залпового огня способны поразить командные пункты врага, районы сосредоточения живой силы, его боевую технику.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
В МО РФ показали видео действий расчетов РСЗО «Торнадо-Г» в зоне спецоперации.
Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) поражают 122-мм реактивными снарядами командные пункты и районы сосредоточения живой силы, артиллерийские и минометные батареи, колонны техники противника. Артиллеристы оказывают огневую поддержку мотострелковым подразделениям.
Разведка и корректировка огня ведутся при помощи беспилотников. После залпа машины меняют позицию, перезаряжаются, и наносят новый удар по противнику.
Ранее Минобороны России заявило об уничтожении украинского вертолета. В Херсонской области был сбит вражеский Ми-8, как рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов