Минобороны России заявило об уничтожении украинского вертолета Ми-8

Официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков уточнил, что вражеский вертолет был сбит в Херсонской области.

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Минобороны России заявило об уничтожении украинского вертолета в Херсонской области. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Никольское Херсонской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», - сказал Конашенков.

Еще зенитчики за сутки уничтожили девять вражеских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Голиково, Преображенное, Куземовка, Площанка (ЛНР), Орлинское, Володино, Александровка (ДНР). Кроме этого, были перехвачены три снаряда РСЗО HIMARS и противорадиолокационная ракета HARM.

Игорь Конашенков подвел суточный итог боевой работы армейской авиации, ракетных войск и артиллерии группировки ВС РФ, задействованной в спецоперации. Огневое поражение было нанесено 97 украинским артиллерийским подразделениям, а также другим войскам в 106 районах.

Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил актуальные данные по украинским потерям военной техники. С начала спецоперации враг недосчитался 385 самолетов, 210 вертолетов, 3 161 беспилотника, 404 ЗРК, 7 901 танка и других боевых бронированных машин, 1 027 боевых машин РСЗО, 4 121 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 8 429 единиц специальной военной автотехники.

Также Конашенков заявил о нарушении снабжения топливом группировок украинских боевиков в результате сосредоточенного ракетного удара ВС РФ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов