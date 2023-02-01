В стране и мире В США заявили, что РФ нарушила ДСНВ из-за блокирования американских инспекций Анастасия Бобылева Российский посол прокомментировал ситуацию и заявил, что именно Вашингтон виновен в эскалации вокруг договора. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Госдепартамент США направил в конгресс уведомление, что «блокирование» Россией американских инспекций является нарушением договора СНВ-3. Об этом пишет издание Wall Street Journal. «Невозможность инспекций затрудняет верификацию числа боеголовок, которые развернула Россия», - приводит газета текст доклада. Ситуацию прокомментировал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он заявил, что Москва сохраняла и будет сохранять приверженность Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений. По его мнению, в нынешних условиях приглашать американских инспекторов на свои объекты в нынешних условиях будет неуместно. Экспертное мнение и аналитика