Антонов заявил, что США ответственны за эскалацию вокруг ДСНВ

Так он ответил на обвинения госдепа США в том, что Россия якобы нарушила Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений.

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Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Россия сохраняет приверженность условиям Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), в то время как Вашингтон ответственен за эскалацию вокруг договора.

«Россия сохраняет приверженность целям ДСНВ, продолжает считать его полезным инструментом в сфере стратегической стабильности и обеспечения предсказуемости в отношениях крупнейших ядерных держав», - цитирует Антонова РИА Новости.

Так он ответил на слова госдепа США о том, что Москва якобы нарушила соглашения, блокировав американские инспекции на свои стратегические объекты.

По мнению посла, именно Вашингтон нелегитимно вывел «более сотни стратегических вооружений из-под засчета по Договору», в то время как со стороны России все положения соблюдаются. А приглашать американских инспекторов на свои объекты в нынешних условиях РФ считает неуместным, отметил Антонов.

Москва планирует и дальше соблюдать договоренности, уверен российский посол. США стоит пересмотреть линию на нанесение стратегического поражения России, иначе подвижек в сфере контроля над вооружениями не будет.

Ранее посол РФ в Вашингтоне заявил, что российские военнослужащие уничтожат танки Abrams в случае их поставки Киеву. Он назвал ситуацию провокацией против России и подчеркнул, что США все время повышают «планку военного содействия своим марионеткам», когда становится известно об успехах России в конфликте.