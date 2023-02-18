Орбан заявил, что «здравомыслящий» мир разделяет позицию Венгрии по санкциям против РФ, кроме Европы

Виктор Орбан подчеркнул, что без связей не будет ни прекращения огня, ни переговоров.

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Венгрия не изолируется от «здравомыслящей части мира», где разделяют ее позицию относительно антироссийских санкций, в отличие от европейских стран. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в ходе речи, посвященной итогам предыдущего года.

«Мы не соглашаемся на введение санкций (против российских - прим. ред.) нефти, газа, атомной энергии, это разрушило бы Венгрию. Из национальной консультации мы знаем, что в этом существует национальное единство», - цитирует РИА Новости Орбана.

Венгерский премьер добавил, что без связей не будет ни прекращения огня, ни переговоров, поэтому Венгрия советует всему Западу сохранять сотрудничество в сфере экономики с Российской Федерацией

Кроме того, Венгрия не соглашается на включение российских церковных деятелей в списки санкций. Орбан отметил, что «довольно и того вреда, что это может происходить с актерами и спортсменами».

«Мы не изолируемся от здравомыслящей части мира. Венгерское понимание только в Европе является исключением, в мире оно общепринятое», - сказал премьер Венгрии.

Ранее президент Венгрии Каталин Новак заявила, что российская экономика является одной из самых определяющих в мире. Кроме того, политик отметила, что Венгрия должна учитывать этот факт, а также тесные экономические связи России за пределами западного мира.