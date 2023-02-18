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Президент Чехии призвал Запад не поддерживать планы захвата Крыма Украиной

Ирина Елагина
21:31 18.02.2023
По мнению Петра Павла, это нежелательный сценарий для Европы.
Президент Чехии призвал Запад не поддерживать планы захвата Крыма Украиной
© Фото: imagebroker Ferdinand Hollweck Globallookpress
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Избранный президент Чехии Петр Павел сделал заявление относительно планов Украины по захвату Крыма и отметил, что западным странам стоит проявлять осторожность с поддержкой «нежелательных сценариев».

«Нам надо быть осторожным в том, чтобы подталкивать Украину к определенному результату. Возможно в какой-то момент Украина изменит свое видение», - процитировало чешского лидера РИА Новости.

По мнению Павла, опасно требовать от Украины победы, так как это чревато новыми проблемами и «нам не с кем вести переговоры о разоружении».

Напомним, что Петр Павел - экс-глава Военного комитета НАТО и отставной генерал победил на президентских выборах в Чехии 28 января 2023 года, инаугурация назначена на 9 марта.

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