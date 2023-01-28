Президентом Чехии избрали экс-главу комитета НАТО Петра Павела

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Экс-глава Военного комитета НАТО и отставной генерал Петр Павел гарантировал себе победу во втором туре выборов президента Чехии. Его оппонент экс-премьер Андрей Бабиш уже не сможет собрать столько голосов, чтобы выбиться в лидеры, сообщает Чешское телевидение.

«Новым чешским президентом избран Петр Павел», - заявили в эфире, комментируя ход завершающегося подсчета голосов.

Победу Петра Павела уже подтвердил чешский премьер Петр Фиала. В ходе пресс-конференции он поздравил отставного генерала с избранием. Спикер парламента Маркета Пекарова-Адамова, в свою очередь, заявила, что инаугурация нового президента состоится в Пражском граде 9 марта.

Отметим, Павел придерживается твердого прозападного курса. В частности, он выступает за решительную поддержку Украины, тогда как Бабиш выступает за прекращение конфликта, критиковал чешское правительство за то, что оно ставит интересы Украины выше чешских.

Последний, к слову, в ходе предвыборной гонки столкнулся с давлением. Так, его супруге Монике было направлено письмо с угрозами и оскорблениями, и ему пришлось обратиться за помощью в полицию. Он настаивает на расследовании этого инцидента.