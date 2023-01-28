В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Президентом Чехии избрали экс-главу комитета НАТО Петра Павела

Сергей Лебедев
18:13 28.01.2023
Победу отставного генерала уже подтвердил премьер-министр Петр Фиала.
Президентом Чехии избрали экс-главу комитета НАТО Петра Павела
© Фото: Tomas Tkacik, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Экс-глава Военного комитета НАТО и отставной генерал Петр Павел гарантировал себе победу во втором туре выборов президента Чехии. Его оппонент экс-премьер Андрей Бабиш уже не сможет собрать столько голосов, чтобы выбиться в лидеры, сообщает Чешское телевидение.

«Новым чешским президентом избран Петр Павел», - заявили в эфире, комментируя ход завершающегося подсчета голосов.

Победу Петра Павела уже подтвердил чешский премьер Петр Фиала. В ходе пресс-конференции он поздравил отставного генерала с избранием. Спикер парламента Маркета Пекарова-Адамова, в свою очередь, заявила, что инаугурация нового президента состоится в Пражском граде 9 марта.

Отметим, Павел придерживается твердого прозападного курса. В частности, он выступает за решительную поддержку Украины, тогда как Бабиш выступает за прекращение конфликта, критиковал чешское правительство за то, что оно ставит интересы Украины выше чешских.

Последний, к слову, в ходе предвыборной гонки столкнулся с давлением. Так, его супруге Монике было направлено письмо с угрозами и оскорблениями, и ему пришлось обратиться за помощью в полицию. Он настаивает на расследовании этого инцидента.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.