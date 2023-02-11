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Венгерский президент назвала экономику России одной из определяющих в мире

Сергей Лебедев
23:28 11.02.2023
Каталин Новак отметила, что РФ для ее страны не является самым важным партнером.
Венгерский президент назвала экономику России одной из определяющих в мире
© Фото: Ukraine Presidency Keystone Press Agency GlobalLookPress
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Экономика России является одной из самых определяющих в мире. Об этом заявила венгерский президент Каталин Новак. При этом она отметила, что РФ для ее страны не является самым важным партнером и не будет таковым в будущем.

«Российская экономика является одной из самых определяющих и поддерживает тесные связи со странами за пределами западного мира. В долгосрочной перспективе мы должны это учитывать», - сказала Новак в интервью Portfolio.

По ее словам, Венгрия работает над тем, чтобы уменьшить зависимость от энергоносителей из России. Сейчас страна ищет новые бизнес-возможности.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал международное сообщество отказаться от санкционной политики и прийти к диалогу на условиях взаимного уважения. 

Он отметил, что политика, основанная на санкциях, становилась все более безуспешной с точки зрения собственных целей и только приносила страдания людям, которые ничего не могли сделать с причинами, по которым они были введены.

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