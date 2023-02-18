Суд арестовал обоих обвиняемых в захвате заложников в цветочном магазине в центре Москвы

Обвиняемому Алексею Горюнову суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на двухмесячный срок.

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Пресненский суд Москвы арестовал обоих фигурантов дела о захвате заложников в цветочном магазине на Таганской улице столицы. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал обвиняемому Алексею Горюнову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», - цитирует РИА Новости собеседника агентства.

Ранее мы рассказывали, как подозреваемого в нападении на цветочный магазин в центре столицы и начальника МУР главка МВД Москвы доставили в суд. Мужчина не смог дать внятный ответ на вопрос о мотивах своего действия, но попросил прощения у продавщиц магазина, где сам покупал цветы.