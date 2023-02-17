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Макрон назвал преждевременными переговоры с Россией о мире

Ирина Елагина
18:55 17.02.2023
Президент Франции Макрон признал невозможность надежного мира без решения вопроса России - неотъемлемой части Европы.
Макрон назвал преждевременными переговоры с Россией о мире
© Фото: Sven Hoppe, dpa, Globallookpress
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости мирных переговоров с Россией, которая является важной частью Европы, и признал, что пока время для диалога о мире не наступило. Свою позицию лидер Франции озвучил на сессии Мюнхенской конференции по безопасности.

«Никто из нас не сможет изменить географию России. Она всегда останется частью Европы», - процитировало РИА Новости Макрона.

По мнению французского президента, мир в Европе невозможен вне контактов с Россией.

«Наша дилемма в том, что на нашем континенте никогда не будет надежного и полного мира, пока мы не научимся решать "российский вопрос", но со всем здравомыслием», - подчеркнул политик.


Макрон признал сложность современной политической обстановки в Европе и отметил, что «западному миру нужно иметь «силу и смелость», чтобы возобновить диалог с Москвой.

Напомним, что накануне депутаты Европарламента отказались от призыва к миру в резолюции по Украине и проголосовали за документ о наращивании военной помощи.

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