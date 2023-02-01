Боец инженерной бригады ВС РФ рассказал, за что получил медаль «За отвагу»

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Военнослужащий Вооруженных сил Российской Федерации из инженерной бригады командир отделения, командир установки Дмитрий Еслев рассказал о своем подвиге, за который удостоился медали «За отвагу».

Как рассказывает российский боец, задачей было отодвинуть противника от передней линии и сделать небольшой «котел» в составе пехоты. По рассказу Еслева, из инженеров была только его машина - установка разминирования.

«Спокойно зашли, отработали, не было никакой лишней суеты, так как до этого неоднократно отрабатывали взаимодействие инженерных войск и пехоты», - рассказал боец.

Под прикрытием боевой машины пехоты военнослужащий зашел с фланга и произвел запуск секции ДКРП и удачно попал на опорный пункт, а также уничтожил несколько заграждений, тем самым дезориентировал противника.

Благодаря действиям Еслева, очень быстро наступление развилось в нашу сторону, и через несколько часов задача была выполнена. Потерь среди личного состава не было.

Государственной награды также удостоился российский военнослужащий понтонер понтонно-переправочного батальона Александр Рожонков.

Боец выполнял боевую задачу по наведению понтонной переправы. Александр Рожонков эвакуировал гражданских с одного берега на другой. Неоднократно при выполнении задачи приходилось выполнять работу под артиллерийским огнем противника.

Ранее герои специальной военной операции РФ на Украине поделились своими впечатлениями после получения государственных наград из рук министра обороны России Сергея Шойгу. Российские бойцы получили награды за проявленные мужество и героизм.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов