Опубликованы кадры работы бойцов ВС РФ тылового обеспечения в зоне СВО

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Шесть вариантов продуктовых наборов используют для организации питания наших бойцов в зоне специальной военной операции РФ на Украине. А чтобы оперативно обеспечивать обмундированием, военнослужащих-портных обучают по ускоренной программе.

Алексей показывает запасы медицинских препаратов различного профиля и оснащение своего фельдшерского пункта. Электрическое освещение, стены, обшитые ДСП, на полу - ламинат. С первого взгляда и не скажешь, что кабинет находится в блиндаже. Потолок на глубине почти двух метров.

На время съемки прием не останавливается. Фельдшерский пункт в тыловом районе - форпост, где заболевшим бойцам оказывается первая, неотложная помощь. Простуды, заболевания желудочно-кишечного тракта, головные боли, ушибы и растяжения - Антон либо лечит здесь, на месте имеющимися средствами, либо принимает решение передать пациента коллегам в тыл.

«Травма застарелая коленного сустава. Сейчас тугое эластичное бинтование, и сегодня же будем бойца эвакуировать», - рассказал медик.

Тем временем к соседнему блиндажу - продовольственному складу подогнали «Урал». Грузовик должен отправиться на передовую. В него загружают рационы питания, так называемый «сухой паек». Это продуктовые наборы, уже готовые к употреблению. Нужно только разогреть на спиртовой горелке. Одна такая коробка - суточная норма для одного бойца. Начальник продовольственной службы подразделения Дмитрий показывает нам содержимое набора дополнительного, праздничного. 23-го февраля такой доппаек ждет каждого военнослужащего в зоне проведения СВО.

«Колбасы два вида. Полукопченая, сырокопченая. Тушенка, шоколадный батончик», - рассказал военнослужащий.

А еще сыр, ореховая смесь, чай, растворимый кофе, набор консервов. Настойчивость и трудолюбие, с которыми вещевые и продовольственные службы подразделений облегчают быт наших ребят в полевых условиях, впечатляет. В лесах, без подъездных путей, в промерзшем черноземе они возводят благоустроенные жилые кварталы .

«Ну, а это гордость всего подразделения. Сконструированная и построенная руками мобилизованных военнослужащих баня. Ее пропускная мощность - 35 человек в час. Это 500 человек за смену. Сейчас мы находимся с вами в предбаннике. Там помывочная часть. Туда мы заходить не будем. Там жарко. Одно из конкурентных преимуществ данного сооружения является то, разобрать ее, перевести на другое место и собрать займет не более трех суток», - рассказал корреспондент.

В суровых полевых условиях оборудован целый банно-прачечный комбинат. Организован бесперебойный подвоз воды, стиральные машины работают от переносных генераторов, помещение тщательно замаскировано.

Начальник вещевой службы группировки «Запад» с гордостью демонстрирует качество перешитых зимних курток и утепленных брюк. Подчеркивает, что от заводского не отличишь. Эта ремонтная мастерская не только обеспечивает обмундированием нужного размера бойцов группировки «Запад». Здесь по ускоренной программе готовят военнослужащих-портных, которые смогут «обшивать» сослуживцев в своих подразделениях.

Тыловики в один голос заявляют, что гордятся своей работой. Понимают, что ребят на переднем крае нужно максимально обеспечить всем необходимым для выполнения ими боевых задач. Находясь на передовой под бесконечными обстрелами, они должны быть в тепле, в чистой, сухой одежде, с регулярным разнообразным, горячим питанием. И обеспечить это нужно в любых обстоятельствах, при любых условиях.

Ранее Министерство обороны России показывало кадры работы подразделений МТО в тылу специальной военной операции РФ на Украине. Российские бойцы организовывают бесперебойное приготовление пищи, выпечку хлеба, помывку личного состава и ремонт техники в полевых условиях.