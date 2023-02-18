МО РФ показало кадры работы подразделений МТО в тылу спецоперации

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России показало видео организации непрерывного материально-технического обеспечения (МТО) подразделений Западного военного округа (ЗВО) в полевых условиях при выполнении задач в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

В местах отдыха личного состава, участвующего в спецоперации, подразделения МТО ЗВО проводят плановое обслуживание техники и вооружения, доукомплектовываются материальными средствами, снаряжением и обмундированием. Военнослужащие таким образом имеют возможность поменять белье, постирать вещи и принять душ в полевом банно-прачечном комплексе, заправить и обслужить технику, отдохнуть в комфортных условиях.

Внимание акцентировано на вопросах обеспечения войск, действующих на значительном удалении от пунктов временного развертывания и дислокации. В расположении подразделений МТО ЗВО работа кипит круглосуточно. Полевой быт обывателю может показаться суровым, так как в нем нет изысков. Но при этом российские военнослужащие обеспечены всем в полной мере.

В одном из новых районов дислокации российских подразделений были развернуты передвижные механизированные хлебозаводы, полевые кухни, столовые, комнаты бытового обслуживания, полевые банно-прачечные комплексы, пункты хранения и заправки ГСМ, а также другие объекты МТО. Бойцы подразделений тыла организовывают бесперебойное приготовление пищи, выпечку хлеба, помывку личного состава, ремонт, обслуживание и заправку техники в полевых условиях.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.