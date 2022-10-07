Появились кадры с налетчиками, застрелившими инкассатора в Орске

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Орске Оренбургской области неизвестные ограбили инкассаторов «Почты России», застрелив одного из них. Телеканал «Звезда» публикует кадры с камеры видеонаблюдения, в объектив которой попали налетчики.

Трое в масках напали на автомобиль инкассаторов возле отделения «Почты России» на улице Станиславского 7 октября около 10.00 (08.00 мск). Один из сотрудников стоял около машины, пока его коллеги были в отделении. Злоумышленники ранили мужчину в грудь, схватили сумки с деньгами и скрылись. Инкассатор позже скончался в больнице.

Пакет с деньгами и документами прохожие позже обнаружили недалеко от места нападения. Предполагается, что преступники потеряли его, убегая.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, налетчиков разыскивают.

Ранее в Москве полиция задержала мужчину, который пытался ограбить банк с муляжом гранаты.