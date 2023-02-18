Число жертв землетрясений в Турции превысило 40,5 тысяч

Число жертв трагедии в Турции, вызванной землетрясениями, возрастает, сообщил глава управления по ликвидации последствий стихийных бедствий страны.

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Число жертв землетрясений в Турции выросло до 40 642. Об этом на брифинге сообщил глава управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнус Сезер.

«К сожалению, растет число погибших, на данный момент оно составляет 40 642 человека», - цитриует РИА Новости сообщение Сезера.

Ранее глава Министерства внутренних дел Турции Сулейман Сойлу поделился данными о количестве погибших в результате трагедии, которую вызвало страшное землетрясение в турецком городе Кахраманмараше. Согласно его данным, число жертв достигало 39 672 человека.