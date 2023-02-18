Столтенберг счел победу России опаснее эскалации конфликта на Украине

Столтенберг заявил, что победа Российской Федерации сделает страны Запада более уязвимыми.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что риск эскалации конфликта на Украине не соразмерен с опасностью победы Российской Федерации.

Генсек НАТО отметил, что поддержка киевского режима может спровоцировать эскалацию конфликта, однако не существует варианта без риска.

«Это (победа России - прим. ред.) сделает мир более опасным. А нас более уязвимыми», - приводятся слова Столтенберга на официальном сайте Североаталнтического альянса.

По словам Столтенберга именно поэтому стоит дать Украине «то, что ей нужно». Генсек НАТО считает, что поддержка Киева в «интересах собственной безопасности».

Ранее генеральный секретарь НАТО заявил, что крепкий мир на Украине помогут обеспечить военные поставки киевскому режиму. По словам Столтенберга, альянс все еще готов поддерживать Украину «так долго, как потребуется».