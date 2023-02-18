Новый Центральный офицерский клуб открыли в Сергиевом Посаде
Возведение объекта в рекордно короткие сроки произошло благодаря ежедневной упорной работе без выходных 270 человек и применения 12 единиц техники.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Для военнослужащих 12 Главного управления Министерства обороны РФ и жителей Сергиева Посада открыли новый спортивный комплекс Минобороны России.
В торжественной церемонии открытия принял участие начальник управления физической подготовки Министерства обороны Российской Федерации полковник Андрей Зыков и начальник Центрального спортивного клуба Армии полковник Артем Громов.
В 2021 году руководство Министерства обороны Российской Федерации приняло решение о строительстве объекта спортивной и культурно-досуговой направленности в рамках развития социальной инфраструктуры Сергиево-Посадского гарнизона. Специалисты военно-строительного комплекса возвели данный объект за рекордно короткие сроки.