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Новый Центральный офицерский клуб открыли в Сергиевом Посаде

16:09 18.02.2023
Возведение объекта в рекордно короткие сроки произошло благодаря ежедневной упорной работе без выходных 270 человек и применения 12 единиц техники.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Для военнослужащих 12 Главного управления Министерства обороны РФ и жителей Сергиева Посада открыли новый спортивный комплекс Минобороны России.

В торжественной церемонии открытия принял участие начальник управления физической подготовки Министерства обороны Российской Федерации полковник Андрей Зыков и начальник Центрального спортивного клуба Армии полковник Артем Громов.

В 2021 году руководство Министерства обороны Российской Федерации приняло решение о строительстве объекта спортивной и культурно-досуговой направленности в рамках развития социальной инфраструктуры Сергиево-Посадского гарнизона. Специалисты военно-строительного комплекса возвели данный объект за рекордно короткие сроки.

© Минобороны России

Ежедневно без выходных на площадке трудились 270 человек и 12 единиц техники, что позволило достичь желаемой цели. Как отмечают специалисты ВСК, главным стимулом были ожидания жителей Сергиева Посада, - «люди пристально следили за ходом строительства клуба».

Строительство было завершено досрочно, уже в сентябре 2022 года здание было укомплектовано имуществом и введено в эксплуатацию. По окончанию строительства было принято решение передать этот объект в ведение Центрального спортивного клуба Армии для совместного использование с 12 Главным управлением Министерства обороны.

«Спорт - это и залог здоровья и гармоничного развития человека. Он воспитывает такие качества, как целеустремленность, сила воли, уверенность в себе», - сказал полковник Андрей Зыков.

Кроме того, в мероприятии приняли участие начальник 12 Главного управления Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Колесников.

© Минобороны России

Центральный офицерский клуб площадью более 8 300 квадратных метров возвели в западной части Сергиева Посада в микрорайоне «Ферма». Это трехэтажное здание с техническим этажом, выполненное в простом и лаконичном стиле.

На первом этаже размещены гардеробы, бассейн, спортзал, кафе, санитарно-бытовые и административные помещения, на втором - кружковые кабинеты, в числе которых авиа и судомоделирование, робототехника, художественное творчество, фото и телестудии. Третий этаж займут залы для единоборств и занятий гимнастикой. В клубе, жители Сергиева Посада смогут заниматься хореографией, музыкой, спортом, судомоделированием, изучать компьютерную грамотность.

© Минобороны России

На территории офицерского клуба благоустроена прилегающая территория, скейт парк, площадки для спортивных игр, для отдыха взрослого населения, три детские площадки с малыми архитектурными формами. Для удобства посетителей клуба рядом оборудована парковка на 150 машиномест.

Ранее заместитель Министра обороны РФ Руслан Цаликов и начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов открыли новый экспериментально-лабораторный корпус 27-го Научного центра Минобороны России. Открытие произошло в честь Дня российской науки 8 февраля.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов

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