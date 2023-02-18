Новый Центральный офицерский клуб открыли в Сергиевом Посаде

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Ежедневно без выходных на площадке трудились 270 человек и 12 единиц техники, что позволило достичь желаемой цели. Как отмечают специалисты ВСК, главным стимулом были ожидания жителей Сергиева Посада, - «люди пристально следили за ходом строительства клуба».

Строительство было завершено досрочно, уже в сентябре 2022 года здание было укомплектовано имуществом и введено в эксплуатацию. По окончанию строительства было принято решение передать этот объект в ведение Центрального спортивного клуба Армии для совместного использование с 12 Главным управлением Министерства обороны.

«Спорт - это и залог здоровья и гармоничного развития человека. Он воспитывает такие качества, как целеустремленность, сила воли, уверенность в себе», - сказал полковник Андрей Зыков.

Кроме того, в мероприятии приняли участие начальник 12 Главного управления Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Колесников.