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Глава ЕК фон дер Ляйен признала, что антироссийские санкции разрабатывались до СВО

Игнат Далакян
15:06 18.02.2023
По словам главы ЕК, антироссйиские санкции ЕС начал разрабатывать в декабре 2022 года совместно с Белым домом и минфином.
Глава ЕК фон дер Ляйен признала, что антироссийские санкции разрабатывались до СВО
© Фото: Peter Kneffel, dpa, Globallookpress
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции безопасности заявила, что Европейский союз и Соединенные Штаты начали разрабатывать санкции против Российской Федерации до начала специальной военной операции РФ на Украине. Видео выступления политика опубликовано в ее соцсети.

Согласно ее словам, к таким действиям европейские страны подтолкнули опубликованные США разведданные на тему размещения войск на российских границах.

«Мой кабинет, Еврокомиссия, начал работать с Белым домом и министерством финансов уже в декабре над возможными санкциями против России в случае конфликта с Украиной», - сообщила глава ЕК.

Урсула фон дер Ляйен добавила, что в первую очередь санкции должны были нанести удар по высокотехнологичным и незаменимым товарам западных стран на российском рынке.

Ранее глава Еврокомиссии раскрыла, что десятый пакет антироссийских санкций предполагает торговые ограничения на 11 миллиардов евро. По словам Урсулы фон дер Ляйен, очередной пакет санкций против России будет введен до 24 февраля.

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